Omicidio dell’arbitro Daniele De Santis e della compagna, arrestato un giovane ex co-inquilino della coppia (Di lunedì 28 settembre 2020) Svolta nelle indagini per l'Omicidio dell'arbitro Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta. Come riporta Gazzetta.it un giovane di 21 anni è stato arrestato perchè ritenuto il presunto omicida. Il procuratore di Lecce, Leonardo Leone de Castris, ha convocato una conferenza stampa al comando provinciale dei carabinieri per aggiornare sugli sviluppi della vicenda. Si tratterebbe di un giovane appartenente alla rete di conoscenze della coppia. Si tratta di uno studente di scienze infermieristiche, di Casarano. Per ora, il movente è stato ricostruito solo parzialmente. De Marco era stato un coinquilino, almeno fino ad ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 28 settembre 2020) Svolta nelle indagini per l'dell'arbitroDesua fidanzata Eleonora Manta. Come riporta Gazzetta.it undi 21 anni è statoperchè ritenuto il presunto omicida. Il procuratore di Lecce, Leonardo Leone de Castris, ha convocato una conferenza stampa al comando provinciale dei carabinieri per aggiornare sugli sviluppivicenda. Si tratterebbe di unappartenente alla rete di conoscenze. Si tratta di uno studente di scienze infermieristiche, di Casarano. Per ora, il movente è stato ricostruito solo parzialmente. De Marco era stato un co, almeno fino ad ...

