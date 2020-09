Nba, ‘Espn’: Doc Rivers non è più l’allenatore dei Los Angeles Clippers (Di lunedì 28 settembre 2020) Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski, giornalista di Espn, Doc Rivers non è più l’allenatore dei Los Angeles Clippers. La notizia era nell’aria ormai da un po’ di tempo data la bruciante eliminazione nei playoff NBA per mano dei Denver Nuggets, capaci di rimontare uno svantaggio di 1-3. La franchigia californiana sembrerebbe aver preso una decisione definitiva e a breve dovrebbe arrivare l’ufficialità. Leggi su sportface (Di lunedì 28 settembre 2020) Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski, giornalista di Espn, Docnon è più l’allenatore dei Los. La notizia era nell’aria ormai da un po’ di tempo data la bruciante eliminazione nei playoff NBA per mano dei Denver Nuggets, capaci di rimontare uno svantaggio di 1-3. La franchigia californiana sembrerebbe aver preso una decisione definitiva e a breve dovrebbe arrivare l’ufficialità.

sportface2016 : #Nba, ‘Espn’: Doc #Rivers non è più l’allenatore dei #LosAngelesClippers - simonmp1 : RT @dchinellato: ???? Doc Rivers non è più il coach dei Clippers, anticipa @wojespn ???? Doc Rivers non è più il coach dei Clippers, anticipa… - Basketcaffe : Doc Rivers NON è più il coach dei Los Angeles Clippers ???? Lo riporta @wojespn di @espn! Doc chiude con 356-208 di… - dchinellato : ???? Doc Rivers non è più il coach dei Clippers, anticipa @wojespn ???? Doc Rivers non è più il coach dei Clippers, anticipa ESPN #NBA - Hipsteropoli : @cenciodead @kaiserrossii @YVNGJXFFXRY @ringer -

Ultime Notizie dalla rete : Nba ‘Espn’ Dalle e ddalle, 'o cucuzziello addeventa tallo, 'e gghiastemme d''e cciucciuvettole ce cuglietteno ilnapolista