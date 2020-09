"Mi sembra che sia una napoletana non estremamente...". Prego? Sfregio ad Anna Tatangelo, vergogna al Gf Vip (Di lunedì 28 settembre 2020) Una gaffe imbarazzante al Grande Fratello Vip. La protagonista della gaffe è Myriam Catania. Tutto accade perché gli autori del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 hanno permesso agli inquilini di utilizzare Twitter per esprimere di giudizi anonimi sui coinquilini. E così ecco che qualcuno di loro ha twittato: "Myriam Catania è Courtney Love con il guardaroba di Anna Tatangelo". Giudizio probabilmente non molto lusinghiero nei confronti della cantante di Sora, ma tant'è. Il punto è che, chiamata a commentare il cinguettio, la Catania ha affermato: "La Tatangelo? Mi sembra che sia una napoletana non estremamente galante". E chissà cosa ne pensa la Tatangelo, di fatto tirata in ballo da due inquilini ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Una gaffe imbarazzante al Grande Fratello Vip. La protagonista della gaffe è Myriam Catania. Tutto accade perché gli autori del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 hanno permesso agli inquilini di utilizzare Twitter per esprimere di giudizi anonimi sui coinquilini. E così ecco che qualcuno di loro ha twittato: "Myriam Catania è Courtney Love con il guardaroba di". Giudizio probabilmente non molto lusinghiero nei confronti della cantante di Sora, ma tant'è. Il punto è che, chiamata a commentare il cinguettio, la Catania ha affermato: "La? Miche sia unanongalante". E chissà cosa ne pensa la, di fatto tirata in ballo da due inquilini ...

matteosalvinimi : #Salvini: Sul mio processo la Procura aveva chiesto l’archiviazione per ben 2 volte! Le sembra normale mandare in t… - matteosalvinimi : #Salvini: Vi sembra normale che il presidente dell’INPS si aumenti lo stipendio mentre la cassa integrazione di tan… - ZZiliani : Questo Ibanez centrale difensivo di 21 anni, comprato dall’Atalanta per 4 milioni (Fluminense) e che la Roma riscat… - oscar_cristina : RT @marta_barone_: Ho scoperto (probabilmente ultima tra i pirla) che la Pinacoteca di Brera è gratuita, con ingresso su prenotazione, fino… - twinklecams : Ma vi sembra normale che hanno chiamato Franceska apposta per prenderla per il culo? #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : sembra che Infortunio per Rebic, Pioli fiducioso: "Sembra che non ci siano fratture" TUTTO mercato WEB Le frodi bancarie online in forte aumento nel periodo della pandemia: le vittime devono tutelarsi con le vie legali

Tuttavia, la frode che sembra aver preso il sopravvento in questo periodo emergenziale è la Sim Swap Fraud, si tratta di una frode informatica tra le più insidiose che si conoscano e colpisce in ...

Si affrontano con bottiglie rotte in strada, uomo in fin di vita nel Casertano

Protagonisti due nigeriani di 24 e 28 anni, entrambi con permesso di soggiorno, che alla stazione di Aversa (Caserta) hanno litigato in modo furibondo per motivi in corso di accertamento.

Tuttavia, la frode che sembra aver preso il sopravvento in questo periodo emergenziale è la Sim Swap Fraud, si tratta di una frode informatica tra le più insidiose che si conoscano e colpisce in ...Protagonisti due nigeriani di 24 e 28 anni, entrambi con permesso di soggiorno, che alla stazione di Aversa (Caserta) hanno litigato in modo furibondo per motivi in corso di accertamento.