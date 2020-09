Mascherine obbligatorie, esposto contro De Luca (Di lunedì 28 settembre 2020) di Erika Noschese Parte da Salerno un esposto alla procura della Repubblica contro la nuova ordinanza firmata da De Luca. Un’iniziativa lanciata da Mariano Iodice che, con il movimento civico Prima i Cittadini ha avviato una raccolta firma per sporgere denuncia contro il presidente della Regione Campania. “Una delle ultime ordinanze firmate da De Luca impone l’utilizzo obbligatorio delle Mascherine all’aperto, in vigore ad horas senza attendere nemmeno le 24 ore ma c’è di più: è stato fatto un passo falso, scrivere che l’utilizzo della mascherina è obbligatorio quando si può mantenere il distanziamento sociale. Questo configura un abuso di potere perchè il mondo della sanità ha previsto che con il ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 28 settembre 2020) di Erika Noschese Parte da Salerno unalla procura della Repubblicala nuova ordinanza firmata da De. Un’iniziativa lanciata da Mariano Iodice che, con il movimento civico Prima i Cittadini ha avviato una raccolta firma per sporgere denunciail presidente della Regione Campania. “Una delle ultime ordinanze firmate da Deimpone l’utilizzo obbligatorio delleall’aperto, in vigore ad horas senza attendere nemmeno le 24 ore ma c’è di più: è stato fatto un passo falso, scrivere che l’utilizzo della mascherina è obbligatorio quando si può mantenere il distanziamento sociale. Questo configura un abuso di potere perchè il mondo della sanità ha previsto che con il ...

Corriere : Anche in Sicilia (da mercoledì) mascherine obbligatorie all'aperto - Corriere : ?? Mascherine obbligatorie anche in Sicilia - Corriere : Anche in Sicilia (da mercoledì) mascherine obbligatorie all'aperto - TfnWeb : Mascherine obbligatorie anche all’aperto - FigliContesi : RT @michele_geraci: Oggi riprese lezioni in aula alla New York University di Shanghai. Quasi-zero rischi #COVID19 1) Parte degli studenti… -