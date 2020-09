Mara Venier videochiama Elisa Isoardi in diretta, ma lei è appena uscita dalla doccia (Di lunedì 28 settembre 2020) Il bello della diretta è anche sorprendere Elisa Isoardi appena uscita dalla doccia. Accade a Domenica In, nella puntata in onda il 27 settembre su Rai 1. Mara Venier sta commentando le esibizioni di Ballando con le stelle della sera prima insieme ai suoi ospiti e si parla anche della Isoardi, che ha dovuto ballare da sola dal momento che il suo partner Raimondo Todaro è in ospedale. Ballando con le stelle: Elisa Isoardi balla da sola di La videochiamata di Mara Venier a Elisa ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 28 settembre 2020) Il bello dellaè anche sorprendere. Accade a Domenica In, nella puntata in onda il 27 settembre su Rai 1.sta commentando le esibizioni di Ballando con le stelle della sera prima insieme ai suoi ospiti e si parla anche della, che ha dovuto ballare da sola dal momento che il suo partner Raimondo Todaro è in ospedale. Ballando con le stelle:balla da sola di Lata di...

