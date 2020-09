L’Europa si affida a Hera per dare battaglia agli asteroidi

Leggi su dire

(Di lunedì 28 settembre 2020) ROMA – Si chiama Hera, come la maestosa dea moglie di Zeus, la missione europea che svelerà se siamo in grado di difenderci dagli asteroidi. Hera si muove in coppia: l’altra metà della mela, in questo caso, è la sonda della Nasa Dart. Il loro viaggio comune, che avverrà in anni diversi, è verso l’asteroide Didymos e il suo satellite Dimorphos.