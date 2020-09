L’aggressione di una bambina lungo una pista ciclabile di Maniago (Pordenone) è del 2013 (Di lunedì 28 settembre 2020) Il 26 settembre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che riporta la notizia di un’aggressione subita da una bambina. Si legge: «Massacrata a pugni in faccia perché con la sua biciclettina ha urtato un immigrato. E’ la terribile esperienza vissuta da una bimba di nove anni, nel centro di Maniago (Pordenone). La bimba si trovava in sella alla bicicletta, a passeggio assieme alla sorellina e al padre, lungo una pista ciclabile, quando, intorno alle ore 9:30. Lo straniero senza proferire parola si è scagliato sulla bambina colpendola con due pugni al volto e procurandole profonde ferite lacero-contuse. Ne è nata una colluttazione con il padre della piccola, che nel tentativo di difenderla ha lanciato ... Leggi su facta.news (Di lunedì 28 settembre 2020) Il 26 settembre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che riporta la notizia di un’aggressione subita da una. Si legge: «Massacrata a pugni in faccia perché con la sua biciclettina ha urtato un immigrato. E’ la terribile esperienza vissuta da una bimba di nove anni, nel centro di). La bimba si trovava in sella alla bicicletta, a passeggio assieme alla sorellina e al padre,una, quando, intorno alle ore 9:30. Lo straniero senza proferire parola si è scagliato sullacolpendola con due pugni al volto e procurandole profonde ferite lacero-contuse. Ne è nata una colluttazione con il padre della piccola, che nel tentativo di difenderla ha lanciato ...

Anna_stella88 : @j_pamyy Nemmeno dyanne ha raccontato di una verità assoluta ma ha riportato le parole di soleil. Denuncia per calu… - Anna_stella88 : @j_pamyy Beh, ha confermato ciò che ha detto dyanne, cioè che lei ha il dubbio che l'aggressione sia una finzione... - agatamicia : @RT0_0TR auhuahuahuahuahuahuahuahhhh. questi fanno pure le denunce per interposta persona: - AngekoC : Si vanta sui social di aver subito un’aggressione omofoba a #Milano solo per avere più follower e esposizione media… - GruppoFISenato : 'Ennesima violazione del diritto internazionale, che #Ankara spesso ignora'. Il senatore @AimiEnrico chiede che l’… -

Ultime Notizie dalla rete : L’aggressione una Filippo massacrato dai bulli: «Per i ragazzi picchiare è una moda» Corriere della Sera