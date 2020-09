La denuncia del Codacons a Chiara Ferragni per blasfemia (Di lunedì 28 settembre 2020) Ennesimo capitolo della saga Codacons-Ferragnez. Se nel periodo più acuto della diffusione del coronavirus, il Codacons aveva presentato esposti nei confronti della raccolta fondi organizzata proprio da Fedez e dall’imprenditrice per dotare ospedali di più macchinari per allargare i reparti di terapia intensiva (che in quei giorni erano congestionati dai pazienti Covid-19), ora il Codacons denuncia Chiara Ferragni per la copertina comparsa la scorsa settimana su Vanity Fair. LEGGI ANCHE > La copertina di Vanity Fair con Chiara Ferragni come una madonna: le critiche del web Codacons denuncia Chiara Ferragni per la copertina di VF in cui appare nei panni di una ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 28 settembre 2020) Ennesimo capitolo della saga-Ferragnez. Se nel periodo più acuto della diffusione del coronavirus, ilaveva presentato esposti nei confronti della raccolta fondi organizzata proprio da Fedez e dall’imprenditrice per dotare ospedali di più macchinari per allargare i reparti di terapia intensiva (che in quei giorni erano congestionati dai pazienti Covid-19), ora ilper la copertina comparsa la scorsa settimana su Vanity Fair. LEGGI ANCHE > La copertina di Vanity Fair concome una madonna: le critiche del webper la copertina di VF in cui appare nei panni di una ...

Chiara Ferragni come la Madonna: la denuncia Un’immagine apparsa su Vanity Fair e poi circolata sui social ha scatenato una nuova battaglia legale del Codacond contro Chiara Ferragni. Questa volta ...

