Higuain | esordio in MLS da dimenticare | sbaglia un rigore e perde 3-0 VIDEO

(Di lunedì 28 settembre 2020)amaro in MLS per l’ex Juventus Gonzalo. Nella notte l’attaccante argentino ha debuttato da titolare con l’Inter Miami contro il Philadelphia Unionndo endo unsul 2-0 che avrebbe permesso agli ospiti di accorciare sugli avversari. Il Pipita ha calciato il penalty spiazzando il portiere, ma la palla colpita troppo potentemente è finita sopra la traversa. L’esultanza degli avversari, un po’ troppo irruente, ha stizzito non poco l’attaccante, che ha reagito alle provocazioni rischiando anche il cartellino rosso e finendo in un acceso litigio con i padroni di casa, sedato poi dal direttore di gara Garcia. La partita termina sul risultato di 3-0 per il Philadelphia con i gol di Fontana, Ilson e Aaronson. LEGGI ANCHE: ...

Non parte bene - per essere clementi - la nuova avventura di Higuain in Mls con l'Inter Miami, la squadra di David Beckham che ha puntato su di lui e anche su Matuidi. Sconfitta per 3-0 e rigore sbagl ...Esordio complicato per l’attaccante che riflette il momento della squadra. Tre sconfitte consecutive per la squadra di Beckham e penultimo posto in classifica. Appuntamento a domenica per il riscatto ...