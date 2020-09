Gwynet Paltrow | 48 anni in “birthday suit” | completamente nuda

Leggi su dilei

(Di lunedì 28 settembre 2020) Qualcuno malignamente sostiene che da quando la sua carriera cinematografica si è arenata (gli ultimi film degni di nota sono quelli della saga “Avengers”, in cui interpreta ruoli minori), figlia d’arte, nota “acqua cheta” di Hollywood, si sia dovuta in qualche modo reinventare. E lo ha fatto stupendo tutti, creando un impero Goop, che vende prodotti naturali e biologici, spaziando dalla cosmesi all’abbigliamento alla cucina. Il problema, o forse la fortuna a seconda dei punti di vista, è cheh in questiè finita spesso al centro dell’attenzione dei media e della cronaca per alcune sparate relative ai suoi prodotti in commercio. Che le sono costate molte volte anche pesanti critiche da parte di medici e specialisti. Le bufale di ...