Fulvio Abbate primo eliminato al Grande Fratello Vip 2020? Serata di scontri e nomination

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 28 settembre 2020)è ilalVip? Il gieffino si è salvato la scorsa settimana quando era finito alla porta salvo poi tornare indietro quando Alfonso Signorini ha annunciato che il voto non erario. Lo stesso non accadrà questa sera e così, finito nuovamente al televoto, dovrà scontrarsi con Adua del Vesco e Massimiliano Morra (ancora molto votati dai suoi coinquilini forse per via dell’interesse che hanno suscitato occupando metà puntata scorsa) e Franceska Pepe. La bella modella in questi giorni ha avuto il suo bel da fare. Se all’inizio il suo scoglio era Tommaso Zorzi, adesso le discussioni l’hanno ...