Falso ideologico: cos'è, la denuncia e quando può scattare (Di lunedì 28 settembre 2020) Falso ideologico: cos'è, la denuncia e quando può scattare È scontato ricordare che nel mondo della giustizia, ed in particolare quando si è dinnanzi ad un magistrato, è necessario dire la verità: mentire può infatti rilevare e rileva in diritto penale, come reato. La legge italiana conosce svariate ipotesi pratiche di dichiarazioni mendaci e, qui in particolare, vogliamo porre l'attenzione sul concetto di Falso ideologico, che non di rado viene citato nelle notizie di cronaca che hanno a che fare con illeciti di vario tipo. Vediamo allora di seguito cos'è in dettaglio il Falso ideologico e come funziona la denuncia in questi ...

