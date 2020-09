Coronavirus | Speranza | “Un milione di vittime in tutto il mondo è un numero impressionante Servono ancora massima attenzione | serietà e prudenza”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 28 settembre 2020) “Undi persone hanno perso la vita per il Covid inil. È une purtroppoin crescita” ha detto, invece, il ministro della Salute, Roberto. “Dobbiamo impegnare tutte le nostre energie per combattere il virus – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo -, puntando sulla ricerca scientifica per cure e vaccini efficaci e sicuri. Nel frattempo ciò che fa davvero la differenza restano i comportamenti corretti di ciascuno di noi., serietà e prudenza”. L'articolo: “Undi ...