Conte rassicura sul ​ Recovery | non siamo affatto in ritardo

AGI - "Non siamo affatto in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Le preoccupazioni sono infondate. Sulla stampa si sta sviluppando un dibattito fuorviante. A metà ottobre ci saranno le linee guida e i progetti arriveranno all'inizio dell'anno. Ma il governo sta già lavorando agli interventi". Il 'Recovery plan' resta in cima ai pensieri del premier Giuseppe Conte. I lavori non vanno a rilento e non ci sono fibrillazioni nel governo sul piano di rilancio, assicura il presidente del Consiglio intervenendo alle celebrazioni dei 100 anni di Confagricoltura. Investimenti per progetti green "Non possiamo fallire. Ne va della credibilità del governo e di tutto il sistema paese", il 'refrain' del Capo del governo.

Il premier ai 100 anni di Confagricoltura: "presenteremo il piano nei tempi stabiliti. Il 37% degli investimenti sarà destinato a progetti green e sosterremo il comparto agricolo" ...

Centenario Confagricoltura, Conte: "Piano economico per aiutare filiere agricole"

Il presidente del Consiglio ha sottolineato il contributo del settore alla crescita del Paese e l'impegno durante il lockdown ...

