Concorso scuola, si parte il 22 ottobre con un'unica prova scritta (Di lunedì 28 settembre 2020) Concorso scuola, c'è la data ufficiosa: si parte il 22 ottobre e si proseguirà fino a novembre con un'unica prova scritta. Ecco le ultimissime. Dovrebbe essere il 22 ottobre la data di partenza per l'avvio del Concorso straordinario relativo alle scuole. Lo riferisce Adnkronos. In attesa dell'ufficialità, considerando l'incontro in corso tra i sindacati e …

