Champions League 2020/2021, ritorno playoff: programma, date, orari, tv e streaming

Tutto pronto per i match di ritorno dei playoff di Champions League 2020/2021. Si gioca martedì 29 settembre e mercoledì 30 con le squadre a caccia del pass per la fase a gironi. Si parte con tre sfide alle 21:00 di martedì: Dinamo Kiev-Gent, Ferencvaros-Molde e Omonoia-Olympiakos. Allo stesso orario del giorno successivo spazio a Paok-Krasnodar, Salisburgo-Maccabi Tel Aviv, Midtjylland-Slavia Praga. Le partite saranno tutte trasmesse in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go. Sportface.it vi offrirà le cronache dettagliate dei match nel post partita.

programma

Martedì 29 settembre
Ore 21:00
Dinamo Kiev-Gent
Ferencvaros-Molde
Omonoia-Olympiakos

Mercoledì 30 settembre
Ore 21:00
Paok-Krasnodar
Salisburgo-Maccabi Tel Aviv
Midtjylland-Slavia Praga

