“C’erano anche SS gentili?” di Hédi Fried Un libro per non dimenticare

“C’erano anche SS gentili?” di Hédi Fried. Un libro per non dimenticare (Di lunedì 28 settembre 2020) Serena Dandini «Non ci sono domande stupide né domande proibite, ma preciso anche che a certe domande non è possibile rispondere. Ad esempio, non esiste una risposta univoca alla domanda: “Perché l’Olocausto è accaduto?”». Così Hédi Fried comincia il suo piccolo libro C’erano anche SS gentili? E le altre domande che mi fanno sull’Olocausto (Tre60). La scrittrice aveva 19 anni quando fu deportata insieme alla propria famiglia nel campo di concentramento di Auschwitz e, per una serie di “fortunate coincidenze”, solo lei è riuscita a sopravvivere insieme alla sorella Livi. Oggi ha 96 anni, un viso dolcissimo e mi sorride da una foto che ho scovato in rete, nella quale indossa un buffo cappellino guarnito di ... Leggi su iodonna (Di lunedì 28 settembre 2020) Serena Dandini «Non ci sono domande stupide né domande proibite, ma precisoche a certe domande non è possibile rispondere. Ad esempio, non esiste una risposta univoca alla domanda: “Perché l’Olocausto è accaduto?”». Così Hédicomincia il suo piccoloC’eranoSS gentili? E le altre domande che mi fanno sull’Olocausto (Tre60). La scrittrice aveva 19 anni quando fu deportata insieme alla propria famiglia nel campo di concentramento di Auschwitz e, per una serie di “fortunate coincidenze”, solo lei è riuscita a sopravvivere insieme alla sorella Livi. Oggi ha 96 anni, un viso dolcissimo e mi sorride da una foto che ho scovato in rete, nella quale indossa un buffo cappellino guarnito di ...

