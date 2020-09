Calciomercato Lazio, per la porta piace Gabriel Pereira (Di lunedì 28 settembre 2020) Calciomercato Lazio: i biancocelesti hanno messo gli occhi sul portiere Gabriel Pereira Non solo Andrea Pereira, giovane classe 1996 del Manchester United, per la Lazio anche Gabriel Pereira del Monaco. Stesso cognome ma ruoli diversi. Il primo centrocampista, il secondo un portiere. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, i biancocelesti hanno messo gli occhi sull’estremo difensore brasiliano classe 2002. Gabriel Pereira ha già totalizzato alcune presenze con il Brasile e avrebbe convinto la dirigenza della Lazio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 settembre 2020): i biancocelesti hanno messo gli occhi sul portiereNon solo Andrea, giovane classe 1996 del Manchester United, per laanchedel Monaco. Stesso cognome ma ruoli diversi. Il primo centrocampista, il secondo un portiere. Secondo quanto rito da Gianlucadimarzio.com, i biancocelesti hanno messo gli occhi sull’estremo difensore brasiliano classe 2002.ha già totalizzato alcune presenze con il Brasile e avrebbe convinto la dirigenza della. Leggi su Calcionews24.com

