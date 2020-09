Calciomercato Inter 28 settembre: Skriniar può dire addio, pronto Milenkovic? (Di lunedì 28 settembre 2020) Calciomercato Inter 2020 2021- La sessione di Calciomercato estiva si prepara a entrare ufficialmente nel vivo dopo una stagione lunga, Interminabile e caratterizzata da diverse problematiche e punti Interrogativi. Di… Questo articolo Calciomercato Inter 28 settembre: Skriniar può dire addio, pronto Milenkovic? è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 28 settembre 2020)2020 2021- La sessione diestiva si prepara a entrare ufficialmente nel vivo dopo una stagione lunga,minabile e caratterizzata da diverse problematiche e puntirogativi. Di… Questo articolo28può? è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Glongari : #Maksimovic in scadenza con il #Napoli è un’idea per la difesa dell’#Inter che continua a trattare #Skriniar con il… - Inter : ?? | UFFICIALE @kingarturo23 è un nuovo giocatore dell'Inter: il comunicato ?? - Gazzetta_it : #calciomercato @Inter e #Tottenham, trattativa a oltranza per #Skriniar. E quel like... - robisala3 : @battitomilan7 @pepito2402 Trasmissione molto pro inter. Infatti parlavano del calciomercato e hanno trasmesso 6 vo… - VittoRoto : Nei discorsi col #Parma per #Darmian è finito anche il nome di #Gervinho: un suo arrivo è legato alla partenza in p… -