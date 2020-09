Aumento Contagi in Sardegna, Chiuse Molte Scuole (Di lunedì 28 settembre 2020) Molti Comuni della Sardegna hanno chiuso le Scuole a causa del pericoloso Aumento dei Contagi. I sindaci hanno deciso di interrompere le lezioni nel nuorese e Ogliastra, poi a Villaperuccio, Castiadas, Gonnesa e Perdaxius. Sono stati Chiuse delle Scuole anche ad Alghero e Villa San Pietro. Leggi su youreduaction (Di lunedì 28 settembre 2020) Molti Comuni dellahanno chiuso lea causa del pericolosodei. I sindaci hanno deciso di interrompere le lezioni nel nuorese e Ogliastra, poi a Villaperuccio, Castiadas, Gonnesa e Perdaxius. Sono statidelleanche ad Alghero e Villa San Pietro.

borghi_claudio : Rassegna stampa di @SkyTG24: 'impennata di decessi per coronavirus, sono 24 e sono una conseguenza dell'aumento est… - pdnetwork : Fino al vaccino, tornare a vivere significa mantenere le regole. L'aumento dei contagi conferma che il virus esiste… - capuanogio : Secondo @kicker i club della #Bundesliga non sono intenzionati a liberare i loro giocatori per le rispettive nazion… - anna_volante : @SalvoBulgarella No no. Diceva esattamente 'clinicamente morto' dando la stura a dichiarazioni criminali di alcuni… - Frances47226166 : RT @LaNotiziaTweet: Coronavirus, il bollettino di oggi: 1.494 contagi e 16 morti. Brusco aumento dei ricoveri, anche in terapia intensiva.… -

Ultime Notizie dalla rete : Aumento Contagi Coronavirus, in Lombardia in aumento i contagi: più 277. Due i decessi. E a Milano città registrati 104... Corriere della Sera Coronavirus, a Napoli torna il terrore del lockdown: supermercati presi d'assalto

A Napoli torna la paura del lockdown . Sembra di essere tornati ai primi di marzo. I supermercati della città, infatti, sono stati presi ...

Coronavirus Italia, 1.350 nuovi casi positivi e 17 decessi nelle ultime 24 ore

Nuovo balzo dei ricoveri: quelli in regime ordinario sono 131 in più (ieri +100), e salgono a 2.977, mentre le terapie intensive crescono di 10 unità ...

A Napoli torna la paura del lockdown . Sembra di essere tornati ai primi di marzo. I supermercati della città, infatti, sono stati presi ...Nuovo balzo dei ricoveri: quelli in regime ordinario sono 131 in più (ieri +100), e salgono a 2.977, mentre le terapie intensive crescono di 10 unità ...