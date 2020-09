Torino | in città poche startup che fatturano poco e mal finanziate

Leggi su iltempo

(Di domenica 27 settembre 2020)(ITALPRESS) – Nella sua trasformazione post industriale,ha cercato di ritagliarsi un ruolo come nuova capitale dell'innovazione, un sentiero molto battuto dalla sindaca Appendino e dai ministri grillini. Sono così sorti incubatori di start up, strumenti e fondi per accelerare lo sviluppo di queste imprese dentro e fuori dagli atenei, oltre all'hub dell'innovazione realizzato alle Ogr dicon uno dei piùgrandi acceleratori al mondo, Techstars, dove è arrivata Microsoft e potrebbe a breve aggiungersi anche Facebook. Eppure, nonostante investimenti importanti, i risultati non arrivano equesta frontiera sembra sfarinarsi. E' quanto emerge da una ricerca stilata dal Club degli Investitori, un gruppo di businessangel. Ad oggi sono 459 lepresenti nel torinese, diqueste ...