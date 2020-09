Serie B / La Cremonese perde all'esordio: 2-0 per il Cittadella (Di domenica 27 settembre 2020) Cremona, 27 settembre 2020 - La Cremonese inizia con il piede sbagliato il campionato e deve lasciare via libera ad un Cittadella organizzato e concreto. I patavini espugnano infatti lo "Zini" con un ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 27 settembre 2020) Cremona, 27 settembre 2020 - Lainizia con il piede sbagliato il campionato e deve lasciare via libera ad unorganizzato e concreto. I patavini espugnano infatti lo "Zini" con un ...

TUTTOB1 : Serie B, Cremonese-Cittadella 0-2: granata corsari allo 'Zini' - FootballtipsNG : Serie B, Cremonese vs Cittadella, RESULT: 0 - 2 - Ghanabettips : Serie B, Cremonese vs Cittadella, RESULT: 0 - 2 - jackpotKE : Serie B, Cremonese vs Cittadella, RESULT: 0 - 2 - MySASoccerTips : Serie B, Cremonese vs Cittadella, RESULT: 0 - 2 -