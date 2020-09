Selvaggia Lucarelli e Massimo Giletti: scontro ferocissimo (Di domenica 27 settembre 2020) La giornalista, opinionista e scrittrice Selvaggia Lucarelli aveva detto a “DavideMaggio.it” che Giletti “somiglia a Barbara D’Urso più di quanto voglia ammettere”. A “Libero” il giornalista ha replicato: “Non perdo energie ad alzare palette a ‘Ballando’”… Sono volati strali tra Massimo Giletti e Selvaggia Lucarelli. In passato spesso l’opinionista, giornalista e scrittrice è stata spesso ospite di “Non è l’Arena”, mentre quest’anno è presenza fissa a “Piazza Pulita” diArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 27 settembre 2020) La giornalista, opinionista e scrittriceaveva detto a “DavideMaggio.it” che“somiglia a Barbara D’Urso più di quanto voglia ammettere”. A “Libero” il giornalista ha replicato: “Non perdo energie ad alzare palette a ‘Ballando’”… Sono volati strali tra. In passato spesso l’opinionista, giornalista e scrittrice è stata spesso ospite di “Non è l’Arena”, mentre quest’anno è presenza fissa a “Piazza Pulita” diArticolo completo: dal blog SoloDonna

stanzaselvaggia : Garko, non si denuncia con la letterina retorica in tv e il bambino per mano che ti tiene la busta col cachet, ma c… - stanzaselvaggia : Sul caso Vannini, non difendo i Ciontoli, ma la verità. - infoitcultura : Selvaggia Lucarelli | altro duro attacco | con chi ce l'ha? - grandesse : RT @Lovisobs: Mussolini: *parla di femminismo e accusa Selvaggia Lucarelli di fare disparità* Il nonno di Mussolini: #BallandoConLeStelle… - be_marconi : RT @tempoweb: Mussolini-Lucarelli, scontro totale a Ballando con le Stelle. E interviene la Carlucci #alessandramussolini #selvaggialucarel… -