Roma-Juventus 2-1: i TOP e i FLOP del primo tempo (Di domenica 27 settembre 2020) Finiti i primi 45 minuti di gara tra Roma e Juventus. La cornice dell’Olimpico regala sempre grandi emozioni, specialmente in questa occasione in cui, dopo mesi di stadi vuoti causa corona, si cominciano a vedere i primi tifosi riempire gli spalti dello stadio Romano. Dejan Kulusevski piazzato a destra mentre Cuadrado si piazza esterno basso a sinistra. Un “finto” 3-5-2, con Ramsey che in fase offensiva andrà a piazzarsi tra le linee, dietro ai due attaccanti, liberando la corsia a Cuadrado. Il primo big match di Andrea Pirlo dall’altra parte del campo inizia in salita: una Juventus sicuramente diversa da quella di settimana scorsa, soprattutto nello spirito. Una squadra scialba e poco attiva subisce molto il pressing della Roma, con Szczesny ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 27 settembre 2020) Finiti i primi 45 minuti di gara tra. La cornice dell’Olimpico regala sempre grandi emozioni, specialmente in questa occasione in cui, dopo mesi di stadi vuoti causa corona, si cominciano a vedere i primi tifosi riempire gli spalti dello stadiono. Dejan Kulusevski piazzato a destra mentre Cuadrado si piazza esterno basso a sinistra. Un “finto” 3-5-2, con Ramsey che in fase offensiva andrà a piazzarsi tra le linee, dietro ai due attaccanti, liberando la corsia a Cuadrado. Ilbig match di Andrea Pirlo dall’altra parte del campo inizia in salita: unasicuramente diversa da quella di settimana scorsa, soprattutto nello spirito. Una squadra scialba e poco attiva subisce molto il pressing della, con Szczesny ...

juventusfc : KICK-OFF! SI COMINCIA! Un solo obiettivo, raggiungiamolo insieme! FORZA JUVE, #FINOALLAFINE! Live Match ????… - juventusfc : Un'ottima settimana di lavoro in vista di #RomaJuve ??? Le parole di Mister @Pirlo_official ???… - juventusfc : Inizia a parlare ora Mister @Pirlo_Official alla vigilia di #RomaJuve! Seguitelo in diretta qui ??… - corgiallorosso : LIVE Roma-Juventus 2-1 (31' 46' Veretout, 44' Ronaldo) – 56' Palo clamoroso di Dzeko - AguilaAzulcr3ma : Serie A ???? Roma vs Juventus | En vivo - Live -