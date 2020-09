Più download dell’app Immuni e le preziose notifiche evitano focolai (Di domenica 27 settembre 2020) Si inizia a ragionare con il download dell’app Immuni. Sebbene il numero degli italiani che ha deciso di scaricare l’app di tracciamento resta basso, dal rientro a scuola di metà settembre lo strumento è stato utilizzato sempre di più. La buona notizia è che il tool, in alcuni casi, è stato decisivo per evitare focolai e dunque ulteriori contagi incontrollati. Solo lo scorso 9 settembre erano stati presentati dei dati davvero poco positivi per l’app Immuni, con soli 5.5 milioni di download complessivi. A circa 15 giorni da quel primo approfondimento e come riportato da IlSole24Ore, il numero di installazioni dello strumento è salito a 6.4 milioni. Per quanto non sappiamo quanti utenti abbiano poi provveduto anche a disinstallare ... Leggi su optimagazine (Di domenica 27 settembre 2020) Si inizia a ragionare con ildell’app. Sebbene il numero degli italiani che ha deciso di scaricare l’app di tracciamento resta basso, dal rientro a scuola di metà settembre lo strumento è stato utilizzato sempre di più. La buona notizia è che il tool, in alcuni casi, è stato decisivo per evitaree dunque ulteriori contagi incontrollati. Solo lo scorso 9 settembre erano stati presentati dei dati davvero poco positivi per l’app, con soli 5.5 milioni dicomplessivi. A circa 15 giorni da quel primo approfondimento e come riportato da IlSole24Ore, il numero di installazioni dello strumento è salito a 6.4 milioni. Per quanto non sappiamo quanti utenti abbiano poi provveduto anche a disinstallare ...

