Paliano, violento incidente tra due macchine su Via Palianese (Di domenica 27 settembre 2020) Paliano – Un violento incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, Domenica 27 Settembre, sulla Via Palianesea in prossimità dell’ingresso del Parco Uccelli de La Selva di Paliano. Erano da poco trascorse le ore 16 quando, per cause ancora in corso di accertamento, una Lancia Ypsilon color avorio che viaggiava in direzione Colleferro avrebbe invaso la corsia di marcia opposta proprio mentre sopraggiungeva un suv Dacia Duster grigio scuro metallizzato. L’impatto frontale è stato inevitabile e violentissimo: entrambe la auto hanno la parte anteriore completamente distrutta fino all’altezza del parabrezza. Sul luogo dell’incidente si sono recati i Carabinieri di Paliano e due autoambulanze che hanno condotto gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 settembre 2020)– Unsi è verificato nel pomeriggio di oggi, Domenica 27 Settembre, sulla Viaa in prossimità dell’ingresso del Parco Uccelli de La Selva di. Erano da poco trascorse le ore 16 quando, per cause ancora in corso di accertamento, una Lancia Ypsilon color avorio che viaggiava in direzione Colleferro avrebbe invaso la corsia di marcia opposta proprio mentre sopraggiungeva un suv Dacia Duster grigio scuro metallizzato. L’impatto frontale è stato inevitabile e violentissimo: entrambe la auto hanno la parte anteriore completamente distrutta fino all’altezza del parabrezza. Sul luogo dell’si sono recati i Carabinieri die due autoambulanze che hanno condotto gli ...

zazoomblog : Paliano violento incidente tra due macchine su Via Palianese - #Paliano #violento #incidente - CorriereCitta : Paliano, violento incidente tra due macchine su Via Palianese - CronacheCittadi : New post: Paliano. Violento impatto frontale tra una Lancia Ypsilon ed una Dacia Duster sulla Via Palianese. Gravi… - infoitsalute : Paliano – Omicidio Willy, l'autopsia conferma il violento pestaggio, cuore e polmoni lacerati - ciculatin : Paliano – Omicidio Willy, l’autopsia conferma il violento pestaggio, cuore e polmoni lacerati… -

Ultime Notizie dalla rete : Paliano violento Paliano, violento frontale tra due auto, un trentenne perde la vita (foto) FrosinoneToday Paliano " Omicidio Willy, l'autopsia conferma il violento pestaggio, cuore e polmoni lacerati

I medici di Tor Vergata hanno rilevato che ad uccidere Willy Monteiro sono state le lesioni degli organi interni, polmoni, milza, pancreas, aorta toracica. Calci e pugni gli hanno spaccato il cuore in ...

Omicidio Colleferro, Willy morto per gravi lesioni interne: “Cuore spaccato in due”

Ci sono aggiornamenti importanti sull’atroce morte di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni ucciso per il violento pestaggio perpetuato da un gruppo di 4 persone, nella notte tra il 5 e il 6 se ...

I medici di Tor Vergata hanno rilevato che ad uccidere Willy Monteiro sono state le lesioni degli organi interni, polmoni, milza, pancreas, aorta toracica. Calci e pugni gli hanno spaccato il cuore in ...Ci sono aggiornamenti importanti sull’atroce morte di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni ucciso per il violento pestaggio perpetuato da un gruppo di 4 persone, nella notte tra il 5 e il 6 se ...