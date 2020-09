“Non se la inc*** nessuno”. GF Vip, raptus della De Blanck: spara a zero contro la Gregoraci, in casa succede il finimondo (Di domenica 27 settembre 2020) Elisabetta Gregoraci è una delle grandi attrazioni di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. L'ex moglie di Flavio Briatore è ben inserita all'interno della compagnia rinominata “stanza arancione” e che comprende tutti i più giovani e “fighi” della casa. Ovviamente tra questi rientra Pierpaolo Pretelli, che non ha nascosto di provare un interesse serio e sincero per la Gregoraci, dopo averla puntata ben prima di entrare nel reality. I due a piccoli passi si sono avvicinati e sono sempre più complici: i loro fan sui social non aspettano altro che un bacio vero, dopo quello per gioco della settimana scorsa. Intanto Patrizia De Blanck da vera primadonna non sembra gradire particolarmente la presenza ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Elisabettaè una delle grandi attrazioni di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. L'ex moglie di Flavio Briatore è ben inserita all'internocompagnia rinominata “stanza arancione” e che comprende tutti i più giovani e “fighi”. Ovviamente tra questi rientra Pierpaolo Pretelli, che non ha nascosto di provare un interesse serio e sincero per la, dopo averla puntata ben prima di entrare nel reality. I due a piccoli passi si sono avvicinati e sono sempre più complici: i loro fan sui social non aspettano altro che un bacio vero, dopo quello per giocosettimana scorsa. Intanto Patrizia Deda vera primadonna non sembra gradire particolarmente la presenza ...

