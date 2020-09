Napoli-Genoa, programma e telecronisti Sky Sport Serie A 2020/2021 (Di domenica 27 settembre 2020) Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Napoli-Genoa, match valido per la seconda giornata di Serie A 2020/2021. Al San Paolo gli azzurri vogliono ottenere un’altra vittoria, ma occhio ai rivoluzionati rossoblu che hanno convinto all’esordio. L’orario del match è stato spostato all’improvviso e lo scontro si giocherà alle ore 18 e non alle 15 di domenica 27 settembre, chi riuscirà ad avere la meglio? Napoli-Genoa sarà visibile in diretta tv su Sky Sport con la telecronaca di Riccardo Gentile e Nando Orsi. Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Ile isu Skydi, match valido per la seconda giornata di. Al San Paolo gli azzurri vogliono ottenere un’altra vittoria, ma occhio ai rivoluzionati rossoblu che hanno convinto all’esordio. L’orario del match è stato spostato all’improvviso e lo scontro si giocherà alle ore 18 e non alle 15 di domenica 27 settembre, chi riuscirà ad avere la meglio?sarà visibile in diretta tv su Skycon la telecronaca di Riccardo Gentile e Nando Orsi.

DiMarzio : #Genoa, #Perin positivo al Covid: non convocato per #Napoli - TgLa7 : #Coronavirus: il portiere del Genoa Perin positivo con febbre. Maran: squadra parte per Napoli nel pomeriggio - sscnapoli : ?? | #NapoliGenoa posticipata alle ore 18:00 ?? - tajima69 : @Torrenapoli1 Sono partiti. - gazz_rossonera : Diretta Napoli-Genoa ore 18: probabili formazioni, come vederla in tv e… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Genoa Napoli-Genoa spostata alle 18 dopo positività di Perin: tutti negativi gli altri rossoblu Sky Sport Diretta Napoli Genoa/ Streaming video tv: Perin fuori per Covid! (Serie A)

Diretta Napoli Genoa streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 2^ giornata della Serie A.

Calcio in tv: spicca il match Roma-Juve

Spicca Roma-Juve nella domenica calcistica televisiva: il match dell'Olimpico viene trasmesso in esclusiva da Sky, esattamente come l'esordio stagionale bianconero della scorsa settimana visto da circ ...

Diretta Napoli Genoa streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 2^ giornata della Serie A.Spicca Roma-Juve nella domenica calcistica televisiva: il match dell'Olimpico viene trasmesso in esclusiva da Sky, esattamente come l'esordio stagionale bianconero della scorsa settimana visto da circ ...