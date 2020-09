MotoGp Catalogna 2020 | la gara in diretta Live dalle 15

(Di domenica 27 settembre 2020) Barcellona 27 settembre: il Gran Premio dipromette spettacolo con Franco Morbidelli in pole , affiancato in prima fila da un ritrovato Valentino Rossi che, dopo l'...

SkySportMotoGP : ?? @FrankyMorbido12 elogia pubblicamente il suo nuovo compagno di squadra: 'Pilota di un calibro diverso' #CatalanGP… - SkySportMotoGP : ?? ANCORA MARINI, SEMPRE MARINI! (?? #Moto2) ?? E sul podio c’è anche il Diggia I risultati ? - Agenzia_Ansa : #MotoGp: Catalogna, Morbidelli in pole, terzo Rossi Secondo Quartararo #ANSA - LiveGPit : #MotoGP GP Catalogna, la cronaca live Di @JulianDAgata - Motorsport_IT : #MotoGP | LIVE MotoGP, Gran Premio di Catalogna: Gara -

Il pilota di Tavullia sempre più leader del mondiale dopo una lotta serrata con Sam Lowes. Terza piazza per Fabio Di Giannantonio. Solo sesto Enea Bastianini, secondo nella classifica iridata ...