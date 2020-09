Morto Renato Cattai | Il noto imprenditore ucciso da un malore improvviso (Di domenica 27 settembre 2020) Renato Cattai, il noto imprenditore veneto è Morto ieri pomeriggio a causa di un malore improvviso. Lascia una figlia di 22 anni. Renato Cattai è Morto ieri pomeriggio, 26 settembre 2020, mentre percorreva in bicicletta la SP 10 ad Alano di Piave (in provincia di Belluno). L’uomo, 64enne, era molto conosciuto nel veneziano per essere … L'articolo Morto Renato Cattai Il noto imprenditore ucciso da un malore improvviso è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 27 settembre 2020), ilveneto èieri pomeriggio a causa di un. Lascia una figlia di 22 anni.ieri pomeriggio, 26 settembre 2020, mentre percorreva in bicicletta la SP 10 ad Alano di Piave (in provincia di Belluno). L’uomo, 64enne, era molto conosciuto nel veneziano per essere … L'articoloIlda unè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

