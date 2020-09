Menez valore aggiunto | merita solo coccole e fiducia

(Di domenica 27 settembre 2020) Jeremynon può certo essere discusso, è ildella Reggina. E lo ha dimostrato già nell’esordio di ieri all’Arechi: nel primo tempo si è messo al servizio della squadra, cercando le intuizioni geniali, nella ripresa si è inventato un gol incredibile che avrebbe permesso alla Reggina di conquistare i tre punti senza l’immediata reazione della Salernitana.ha ritrovato l’entusiasmo che aveva perso negli ultimi anni, il ritorno in Italia non può che fargli bene,per un campionato da protagonista. 83' JEREEEEEEEEEMYYYYYYYYYYYYY MEEEEEEEEEEEEEEENEEEEEEEEEZ#SalRgi #SerieBKT — Reggina 1914 (@Reggina 1914) September 26, 2020 Foto: twitter Reggina L'articolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Menez valore

alfredopedulla.com

Il tecnico della Reggina Domenico Toscano ha parlato in conferenza stampa in vista della trasferta contro la Salernitana: “Le difficoltà ci saranno per tutti perché sono state fatte poche amichevoli e ...La Serie B 2020/21 si prepara a regalare scoppiettanti emozioni in vetta. Sono tanti i colpi messi a segno nel corso della finestra estiva di calciomercato che hanno permesso alla seconda categoria it ...