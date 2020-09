Live F1, GP Sochi in diretta: Bottas al comando davanti a Verstappen, Ferrari terza con Leclerc (Di domenica 27 settembre 2020) 20° giro - Pit-stop per Perez, Leclerc sale terzo mentre Vettel è settimo inseguito da Ocon19° giro - Pit-stop per Magnussen che riparte con le Pirelli dure intanto Ricciardo... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 27 settembre 2020) 20° giro - Pit-stop per Perez,sale terzo mentre Vettel è settimo inseguito da Ocon19° giro - Pit-stop per Magnussen che riparte con le Pirelli dure intanto Ricciardo...

SkySportF1 : Formula 1, GP di Russia 2020: la diretta live da Sochi #SkyMotori #F1 #Formula1 #RussianGP - SkySportF1 : ?? Subito Safety Car in pista (giro 1/52 ??) Due incidenti hanno coinvolto Sainz e Stroll Il LIVE ?… - PlanetR7_ : RT @SkySportF1: ? 10’’ di penalità ad Hamilton (giro 16/52 ??) Rientra in pista 11° dopo il pit-stop Il LIVE ? - jermann_kurt : RT @SkySportF1: ? 10’’ di penalità ad Hamilton (giro 16/52 ??) Rientra in pista 11° dopo il pit-stop Il LIVE ? - SkySportF1 : ? 10’’ di penalità ad Hamilton (giro 16/52 ??) Rientra in pista 11° dopo il pit-stop Il LIVE ?… -