Lilli Gruber supporta la comunità LGBT: "L'omofobia non merita libertà di espressione, serve una legge"

Lilli Gruber si è schierata dalla parte della comunità LGBT e dalle pagine del settimanale 7 del Corriere della Sera ha ribadito l'importanza di una legge contro l'omofobia (ostacolata da Giorgia Meloni e Salvini). "Non dobbiamo smettere di chiedere la legge anti omofobia. Per punire chi discrimina e perseguita una persona in base al suo orientamento sessuale, ma anche per smantellare questi abusi, questo machismo predatore, questi soprusi che troppo spesso si trasformano in parole e gesti estremi. L'odio, il razzismo, l'omofobia, le discriminazioni, non meritano nessuna libertà di espressione". Queste sono le "icone gay" che ci meritiamo, servirebbero più Gruber in tv. Anche Alessandro Zan ha fatto i ...

