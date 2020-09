L’Allieva 3 | Alice Allevi è diventata medico legale

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 27 settembre 2020) L'Allieva 3 - Alessandra Mastronardi(Alessandra Mastronardi) si è affacciata su Rai 1 nel 2016: era una studentessa di medicinascombinata, con una vita sentimentale ricca di colpi di scena e un mentore bello e impossibile, Claudio Conforti (Lino Guanciale), del quale non poteva fare altro che innamorarsi. Dopo quattro anni e due stagioni andate in onda con successo su Rai 1, il personaggio nato dalla penna di Alessia Gazzola torna con sei nuove puntate: tecnicamente non è più L’Allieva, essendo di fatto, ma è scombinata come sempre, innamorata ancora dello stesso uomo e con tante scelte complicate da fare. Il terzo capitolo della fiction EndemolShine Italy, per la regia di Fabrizio Costa e Lodovico ...