(Di domenica 27 settembre 2020) Credevo che lae laavessero in comune solo calcoli semplici, come la somma tra i voti a favore e i voti contro (anche nella versione anti rappresentativa, che è l’uno vale uno). Sbagliavo. “L’elemento fondamentale che accomuna lae la– mi spiega, scrittrice e autrice de “Laè politica” (Einaudi) – è che entrambe sono fondate su un un sistema di regole condivise. Norme accettate collettivamente, ma non assolute, e che dunque possono essere sempre ri-discusse e modificate. Né nella, né nella, esistono verità immutabili a cui si deve soltanto credere, senza poter ...

mattiafeltri : 'Imparare la democrazia con la matematica'. Chiara Valerio ad Huffpost - G_B0TTAZZI : RT @mattiafeltri: 'Imparare la democrazia con la matematica'. Chiara Valerio ad Huffpost - esajas1 : RT @HuffPostItalia: 'Imparare la democrazia con la matematica'. Chiara Valerio ad Huffpost - MattiaGallo17 : RT @mattiafeltri: 'Imparare la democrazia con la matematica'. Chiara Valerio ad Huffpost - gallo_deborah : RT @mattiafeltri: 'Imparare la democrazia con la matematica'. Chiara Valerio ad Huffpost -

Ultime Notizie dalla rete : Imparare democrazia

Marsala Live

La scrittrice e matematica, lo spiega in un libro. "Entrambe sono fondate su un un sistema di regole condivise, ma non assolute. Merkel, laureata in Fisica, durante la pandemia, ha saputo rendere comp ...Da quasi una settimana sono concluse le votazioni per il referendum sul taglio dei parlamentari e dei senatori, dove ha vinto largamente il Sì. In contemporanea si sono svolte anche le elezioni per sc ...