Guardiola polemico: “A nessuno importa dei calciatori. Tutti pensano al proprio business. Non si può restare in silenzio” (Di domenica 27 settembre 2020) Pep Guardiola non ci sta. Il tecnico del Manchester City, come riporta Goal, è tornato a parlare in merito al calendario della nuova stagione con tanti impegni ravvicinati e pochissimi momenti di recupero per i giocatori, non solo quelli Citizens.Guardiola: "A nessuno importa dei calciatori"caption id="attachment 980561" align="alignnone" width="514" Aguero (getty images)/captionParlando in vista della gara odierna dei suoi contro il Leicester, Guardiola ha commentato duramente: "La realtà è quello che è. Ovviamente non si tratta solo di una situazione del Manchester City, sto parlando di Tutti i club e di Tutti i Paesi. Al giorno d'oggi nessuno si preoccupa dei giocatori. Tutti, la Premier ... Leggi su itasportpress (Di domenica 27 settembre 2020) Pepnon ci sta. Il tecnico del Manchester City, come riporta Goal, è tornato a parlare in merito al calendario della nuova stagione con tanti impegni ravvicinati e pochissimi momenti di recupero per i giocatori, non solo quelli Citizens.: "Adei"caption id="attachment 980561" align="alignnone" width="514" Aguero (getty images)/captionParlando in vista della gara odierna dei suoi contro il Leicester,ha commentato duramente: "La realtà è quello che è. Ovviamente non si tratta solo di una situazione del Manchester City, sto parlando dii club e dii Paesi. Al giorno d'oggisi preoccupa dei giocatori., la Premier ...

