Gp Catalogna | vince Quartararo che torna in testa al Mondiale

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 27 settembre 2020) Fabioil Gp diinaldi MotoGp. Il ventunenne francese della Team Petronas Yamaha ha preceduto al traguardo le due Suzuki di Mir e Rins. Il miglior italiano è Morbidelli in quarta posizione. Contatto tra Dovizioso e Zarco al primo giro, finiscono entrambi fuori e l'italiano cede la leadership dela Quartarao che ora ha otto punti di vantaggio du Mir, dieci su Vinales, ventiquattro su Dovizioso. Caduta anche per Valentino Rossi a nove giri dal traguardo, quando era in lotta per il 200° podio in top class.Fabio Quartataro si gode la vittoria ine la nuova leadership del. "Nel finale la gomma era completamente finita, l`ho ...