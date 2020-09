"Farà di tutto per baciarla". Pretelli, l'assalto alla Gregoraci è programmato? Un (grosso) sospetto sul GF Vip (Di domenica 27 settembre 2020) Pierpaolo Pretelli non si nasconde più al Grande Fratello Vip. Ora l'ex Velino di Striscia ci prova spudoratamente con Elisabetta Gregoraci. Prima la presa a mo' dirty dancing con un tocco erotico che ha fatto salire la temperatura nella casa, poi i “grattini” sul collo dell'ex di Briatore. Adesso, dopo che lei lo aveva osservato attentamente in costume ammirando il fisico scolpito, Pretelli torna alla carica. Stessa location: stanza da letto. La Gregoraci non si sbilancia, ma sembra abbastanza presa dal giovane concorrente. Parlano fino a notte fonda, lui parte con le coccole. Lei non si sottrae. Sembra l'inizio di una favola. Come andrà a finire? Aspettiamo qualche altro giorno per saperlo. I beninformati dicono che sarebbe solo questione di ore per il bacio. Forse tanto ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Pierpaolonon si nasconde più al Grande Fratello Vip. Ora l'ex Velino di Striscia ci prova spudoratamente con Elisabetta. Prima la presa a mo' dirty dancing con un tocco erotico che ha fatto salire la temperatura nella casa, poi i “grattini” sul collo dell'ex di Briatore. Adesso, dopo che lei lo aveva osservato attentamente in costume ammirando il fisico scolpito,tornacarica. Stessa location: stanza da letto. Lanon si sbilancia, ma sembra abbastanza presa dal giovane concorrente. Parlano fino a notte fonda, lui parte con le coccole. Lei non si sottrae. Sembra l'inizio di una favola. Come andrà a finire? Aspettiamo qualche altro giorno per saperlo. I beninformati dicono che sarebbe solo questione di ore per il bacio. Forse tanto ...

