Esplode il televisore, donna sola in casa muore soffocata (Di domenica 27 settembre 2020) Ha perso la vita a 88 anni a causa dell'esplosione della tv e del fumo che si è sprigionato in casa. Il corpo della donna scoperto dalla figlia Morire nella propria casa in completa solitudine a causa dell'improvvisa esplosione del televisore. È triste e drammatico quanto accaduto ad un'anziana di 88 anni, deceduta a Barbariga, … L'articolo NewNotizie.it.

