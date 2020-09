Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli intimi al GF Vip | “Vorrei baciarti”

stanzaselvaggia : Povera Elisabetta e la sua vita piena di sacrifici. - GrandeFratello : Nuova ship in corso ?? #GFVIP - GrandeFratello : Elisabetta Gregoraci è pronta a varcare la Porta Rossa: super carica! Come si integrerà con i VIP già entrati? ??… - Nicolametrano : @buffona5 @NadiaPasticcio Lei è un misto tra Gennifer Lopes e Elisabetta Gregoraci - BigFabi_ : RT @nelnomedeltrash: 'La tua presenza vicino mi emoziona.' Elisabetta gregoraci, 27 settembre 2020. #gregorelli #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci look GFVip 2020: alla terza puntata ci spiazza prima con dei maxi shorts e un maglione color panna, poi con una canottiera animalier ...Cresce l'intesa tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli al Gf Vip. I due, dopo essersi scambiati un bacio in piscina per aumentare il budget settimanale, e da allora ...