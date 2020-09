Crotone-Milan 0-2, Stroppa: “Siamo in rodaggio, la prestazione c’è stata” (Di domenica 27 settembre 2020) “La squadra sta crescendo ma ci prendiamo queste partite per amalgamare il gruppo con i nuovi arrivati. Questa è un po’ una fase di rodaggio”. Lo ha dichiarato il tecnico del Crotone, Giovanni Stroppa, dopo la sconfitta con il Milan. “Dopo il gol subìto, la partita si è messa in salita anche se c’è stata una buona reazione. Giocare contro il Milan è difficile – ha detto l’allenatore a Sky Sport – ma non era questa la partita che ci poteva dare serenità. La prestazione, comunque, c’è stata. I rossoneri hanno dimostrato una personalità superiore. A livello di tecnica siamo stati inferiori ma per carattere potevamo fare qualcosa di più”. Un inizio di campionato ... Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) “La squadra sta crescendo ma ci prendiamo queste partite per amalgamare il gruppo con i nuovi arrivati. Questa è un po’ una fase di”. Lo ha dichiarato il tecnico del, Giovanni, dopo la sconfitta con il. “Dopo il gol subìto, la partita si è messa in salita anche se c’è stata una buona reazione. Giocare contro ilè difficile – ha detto l’allenatore a Sky Sport – ma non era questa la partita che ci poteva dare serenità. La, comunque, c’è stata. I rossoneri hanno dimostrato una personalità superiore. A livello di tecnica siamo stati inferiori ma per carattere potevamo fare qualcosa di più”. Un inizio di campionato ...

