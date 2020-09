"Covid solo nelle discoteche di destra". Un attacco politico? Briatore e la bordata da Giletti (Di domenica 27 settembre 2020) Le polemiche sulla Sardegna e sul Billionaire? Una questione puramente politica. Ne è convinto Flavio Briatore che, ospite da Massimo Giletti a "Non è L'Arena" ribadisce che quello contro la Sardegna è stato un attacco mediatico. "Un attacco mediatico vergognoso - esclama - Ci sono stati contagi anche nelle discoteche di Rimini. A Capalbio invece sono tutti radical chic...". discoteche di destra e discoteche di sinistra, secondo l'imprenditore piemontese che spiega: "solo le discoteche di destra avevano il virus, quelle di sinistra no". Dunque un attacco mediatico "orchestrato politicamente". "Il Billionaire è stato ... Leggi su iltempo (Di domenica 27 settembre 2020) Le polemiche sulla Sardegna e sul Billionaire? Una questione puramente politica. Ne è convinto Flavioche, ospite da Massimoa "Non è L'Arena" ribadisce che quello contro la Sardegna è stato unmediatico. "Unmediatico vergognoso - esclama - Ci sono stati contagi anchedi Rimini. A Capalbio invece sono tutti radical chic...".didi sinistra, secondo l'imprenditore piemontese che spiega: "lediavevano il virus, quelle di sinistra no". Dunque unmediatico "orchestrato politicamente". "Il Billionaire è stato ...

ZZiliani : ... e ancora grazie a Fiorenza Sarzanini (Corriere della Sera) per lo spaccato umano e professionale che nei suoi p… - RegLombardia : #LNews #COVID?19 in #Lombardia indice #RT è 0,75, la media #italiana è 0,95 e 12 #regioni sono sopra l’1. Meglio… - capuanogio : Cambia la norma sui tamponi #Covid nel calcio. Da oggi obbligatori solo 48 ore prima di un impegno agonistico e non… - demofiliaco : RT @539th: -4° nel numero di positivi per ogni ricoverato (solo 11) -3° per mortalità complessiva (più di un ligure ogni mille è morto per… - Edooo_1900 : @AlessioFregosi @AlessioSfl No guarda la mia è solo una ipotesi (oltre la vostra riguardo una possibile positività al COVID). Nulla di più -