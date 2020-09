Coronavirus, a Taranto intera nave in quarantena: 60 positivi (Di domenica 27 settembre 2020) Dovrebbe trattarsi della persona deceduta l'altro ieri pomeriggio al Moscati e di cui la Gazzetta aveva dato notizia ieri. Si tratterebbe di un caso legato ad un focolaio sviluppatosi nelle settimane ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 27 settembre 2020) Dovrebbe trattarsi della persona deceduta l'altro ieri pomeriggio al Moscati e di cui la Gazzetta aveva dato notizia ieri. Si tratterebbe di un caso legato ad un focolaio sviluppatosi nelle settimane ...

francofera : RT @LaGazzettaWeb: Coronavirus, a Taranto intera nave della Marina Militare in quarantena: 60 positivi - Cinzialatin : RT @LaGazzettaWeb: Coronavirus, a Taranto intera nave della Marina Militare in quarantena: 60 positivi - LaGazzettaWeb : Coronavirus, a Taranto intera nave della Marina Militare in quarantena: 60 positivi - BlunoteWeb : #Coronavirus: #26settembre, altri due morti in provincia di #Taranto - Trmtv : Coronavirus:Comune Taranto, mascherine a domicilio per tutti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Taranto Coronavirus, a Taranto intera nave in quarantena: 60 positivi La Gazzetta del Mezzogiorno Risultati Serie D/ Diretta gol dei gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I (1^ giornata)

Risultati Serie D: diretta gol dei gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I. Domenica 27 settembre riprende finalmente anche il campionato di quarta divisione.

Coronavirus, a Taranto intera nave in quarantena: 60 positivi

Alle 8 di ieri mattina è giunta in porto a Taranto la fregata della Marina Militare «Margottini», a bordo della quale, nei giorni scorsi, si è sviluppato un pericoloso focolaio Covid con 60 persone co ...

Risultati Serie D: diretta gol dei gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I. Domenica 27 settembre riprende finalmente anche il campionato di quarta divisione.Alle 8 di ieri mattina è giunta in porto a Taranto la fregata della Marina Militare «Margottini», a bordo della quale, nei giorni scorsi, si è sviluppato un pericoloso focolaio Covid con 60 persone co ...