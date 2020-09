Boccia “Conte guidi alleanza Pd-M5s anche in futuro” (Di domenica 27 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Conte resti il leader dell'alleanza Pd-M5S anche in futuro”. Lo chiede il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, in un'intervista a La Stampa. “Penso che Conte abbia fatto un grande lavoro e che possa guidare questa alleanza anche in futuro – aggiunge – e se Zingaretti lo incalza sui temi cari al Pd come il Mes lo fa per il bene del governo”. Secondo il ministro il messaggio arrivato dalle urne è “semplice, a questo punto o si sta di qua o di là”. “Di là, il film è ‘piccoli Bolsonaro crescono”. In merito all'emergenza sanitaria dice: “Intanto non siamo messi come il resto dei paesi che ci circondano, infiammati dai contagi. Il lockdown generale fatto dall'Italia in ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Conte resti il leader dell'Pd-M5Sin futuro”. Lo chiede il ministro degli Affari regionali, Francesco, in un'intervista a La Stampa. “Penso che Conte abbia fatto un grande lavoro e che possa guidare questain futuro – aggiunge – e se Zingaretti lo incalza sui temi cari al Pd come il Mes lo fa per il bene del governo”. Secondo il ministro il messaggio arrivato dalle urne è “semplice, a questo punto o si sta di qua o di là”. “Di là, il film è ‘piccoli Bolsonaro crescono”. In merito all'emergenza sanitaria dice: “Intanto non siamo messi come il resto dei paesi che ci circondano, infiammati dai contagi. Il lockdown generale fatto dall'Italia in ...

