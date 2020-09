Ascolti Tv sabato 26 settembre 2020: Ballando con le stelle, Tu sì que Vales, L’era glaciale, dati Auditel e share (Di domenica 27 settembre 2020) Ascolti Tv sabato 26 settembre 2020, vediamo chi si è aggiudicato la gara degli Ascolti televisivi di ieri sera. Ricca come sempre è stata l’offerta dei principali network televisivi. Alle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Ascolti Tv sabato 26 settembre 2020: i canali Mediaset in prima serata, com’è andata “Paperissima sprint” (.000 spettatori, share del %) anticipa il talent tra i più seguiti della tv, “Tu ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 settembre 2020)Tv26, vediamo chi si è aggiudicato la gara deglitelevisivi di ieri sera. Ricca come sempre è stata l’offerta dei principali network televisivi. Alle ore 10 di oggi idi ascolto edi tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi idi ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale.Tv26: i canali Mediaset in prima serata, com’è andata “Paperissima sprint” (.000 spettatori,del %) anticipa il talent tra i più seguiti della tv, “Tu ...

CorriereCitta : Ascolti Tv sabato 26 settembre 2020: Ballando con le stelle, Tu sì que Vales, L’era glaciale, dati Auditel e share - zazoomblog : Ascolti tv sabato 26 settembre: Ballando con le stelle Tu si que vales L’era glaciale 3 - #Ascolti #sabato… - antoniogenna : TV USA Giorno per giorno Flash #2567 — Ascolti da domenica 20 a sabato 26 settembre 2020: ascolti deludenti per la… - zazoomblog : Ascolti tv sabato 26 settembre: Ballando con le stelle Tu si que vales L’era glaciale 3 - #Ascolti #sabato… - bayyanlislife : RT @tulipaola: Aspettare la mezzanotte per augurarci a vicenda un 'buon bay yanlis day', attendere le 17 per vedere il nuovo hashtag della… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti sabato Ascolti tv sabato 26 settembre: Ballando con le stelle, Tu si que vales, L’era glaciale 3 TPI Anjimile è un prodigio del pop venuto fuori dal nulla

«Mi dicevano: ma che roba è? Non vogliamo mica ascoltare Madonna!», ricorda ridendo. «Mi hanno fatto capire quanto fossi vecchio». Chithambo ha 27 anni, non è così vecchio (anche se lavorare con bambi ...

La musica di Rtc Una settimana da ascoltare

I consigli per l’ascolto di Rete Toscana Classica dell’ultima settimana di settembre s’intrecciano con i primi giorni del mese di ottobre, con l’offerta di repliche di concerti importanti prodotti nel ...

«Mi dicevano: ma che roba è? Non vogliamo mica ascoltare Madonna!», ricorda ridendo. «Mi hanno fatto capire quanto fossi vecchio». Chithambo ha 27 anni, non è così vecchio (anche se lavorare con bambi ...I consigli per l’ascolto di Rete Toscana Classica dell’ultima settimana di settembre s’intrecciano con i primi giorni del mese di ottobre, con l’offerta di repliche di concerti importanti prodotti nel ...