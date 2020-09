27 settembre: 725 positivi (+2), 28 nuovi contagi in FVG (Di domenica 27 settembre 2020) Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 725 (2 in più rispetto a ieri). Sei pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 18 sono ricoverati in altri reparti. E’ stato registrato un nuovo decesso, una persona del 1924, residente a Trieste, con altre significative patologie. Il totale dei decessi in Friuli Venezia Giulia è 351. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Oggi sono stati rilevati 28 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.608: 1.597 a Trieste, 1.536 a Udine, 1.033 a Pordenone e 424 a Gorizia, alle quali si aggiungono 18 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.532, i clinicamente guariti sono 5 e le persone in ... Leggi su udine20 (Di domenica 27 settembre 2020) Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 725 (2 in più rispetto a ieri). Sei pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 18 sono ricoverati in altri reparti. E’ stato registrato un nuovo decesso, una persona del 1924, residente a Trieste, con altre significative patologie. Il totale dei decessi in Friuli Venezia Giulia è 351. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Oggi sono stati rilevati 28; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.608: 1.597 a Trieste, 1.536 a Udine, 1.033 a Pordenone e 424 a Gorizia, alle quali si aggiungono 18 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.532, i clinicamente guariti sono 5 e le persone in ...

caspadernello : 24 settembre, ore 20.00 Padernello a Tavola alla Locanda Vegnot Per info --> - 725_gloria : RT @IlVeroUltimo: Qualche mese fa ho scritto una canzone..... l’ho chiamata ‘22 Settembre’. Ho pensato che sarebbe stato giusto farla uscir… - CattedraleRC : Diversamente dagli altri tre, il suo Vangelo non è scritto in greco, ma in lingua “ebraica”...per parlare a cristia… -

Ultime Notizie dalla rete : settembre 725 Meteo BAGNO A RIPOLI: oggi pioggia, Lunedì 28 nubi sparse, Martedì 29 poco nuvoloso iL Meteo Coronavirus, 28 nuovi contagi in Fvg. Morto un uomo di 96 anni

UDINE. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 725 (2 in più rispetto a sabato 26 settembre). Sei pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 18 sono ricove ...

Si chiude il ciclo

Il francobollo atteso il 28 settembre Salvo sorprese, saranno tre le congiunte dell’Italia e tutte si rivolgono oltre il fiume Tevere. La prima ad arrivare, già il 28 settembre, è stata l’ultima ad ...

UDINE. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 725 (2 in più rispetto a sabato 26 settembre). Sei pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 18 sono ricove ...Il francobollo atteso il 28 settembre Salvo sorprese, saranno tre le congiunte dell’Italia e tutte si rivolgono oltre il fiume Tevere. La prima ad arrivare, già il 28 settembre, è stata l’ultima ad ...