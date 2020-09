Zucchine in vaso | il modo più semplice e pratico per coltivarle

(Di sabato 26 settembre 2020)in? Si può fare! Ecco come! Parliamo dell’ortaggio più versatile tra tutti. Si presta ad un’infinità di ricette, dai primi piatti leggeri e delicati, alle torte salate sfiziose e originali sino a contorni saporiti e ad una variante della parmigiana! Insomma, sono perfette in qualunque occasione, un vero tripudio di sapore e gusto direttamente nel piatto! Se anche voi volete provare a risparmiare qualche soldo coltivandole, vi basterà seguire questa mini guida dedicata proprio a questo! Curiose?in: ilpiùperPer coltivare le vostre amatedovrete inserire in un(anche piccolo) una manciata di semi ...

Proiezioni di Borsa

In questa mini guida, vi mostriamo come coltivare le zucchine in vaso in modo semplice e pratico. Buonissime e adatte anche per chi segue una dieta rigida, le zucchine possono essere cucinare in una m ...