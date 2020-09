Xbox Series X/S, le memorie extra costano troppo? Microsoft ha una spiegazione (Di sabato 26 settembre 2020) Qualche giorno fa, Microsoft ha ufficializzato i prezzi delle schede d'espansione per la memoria di Xbox Series X e Xbox Series S. In linea di massima, possiamo dire che gli utenti non l'hanno presa benissimo.Per il momento, infatti, le uniche schede che verranno messe in commercio sono SSD della Seagate da 1TB, vendute alla bellezza di $219.99. Giusto per fare un confronto, una console Xbox Series S nuova di zecca (con soli 512GB di SSD, ma che include anche un controller), costa 299,99$.Com'è possibile che queste "memory card" di nuova generazione siano così costose, nonostante gli SSD attualmente in commercio siano decisamente più abbordabili? La spiegazione è arrivata direttamente da Jason Ronald, direttore del program ... Leggi su eurogamer (Di sabato 26 settembre 2020) Qualche giorno fa,ha ufficializzato i prezzi delle schede d'espansione per la memoria diX eS. In linea di massima, possiamo dire che gli utenti non l'hanno presa benissimo.Per il momento, infatti, le uniche schede che verranno messe in commercio sono SSD della Seagate da 1TB, vendute alla bellezza di $219.99. Giusto per fare un confronto, una consoleS nuova di zecca (con soli 512GB di SSD, ma che include anche un controller), costa 299,99$.Com'è possibile che queste "memory card" di nuova generazione siano così costose, nonostante gli SSD attualmente in commercio siano decisamente più abbordabili? Laè arrivata direttamente da Jason Ronald, direttore del program ...

XboxItalia : Velocità, Prestazioni e Retrocompatibilità in due versioni. Pre-ordina la tua Xbox Series X e Xbox Series S ora:… - Eurogamer_it : #XboxSeriesX #XboxSeriesS, le memorie extra costano troppo? #Microsoft ha una spiegazione. - tech_gamingit : Via alle prenotazioni per il Controller Shock Blue per Xbox Series X - oOShinobi777Oo : Via alle prenotazioni per il Controller Shock Blue per Xbox Series X - infoitscienza : Xbox Series X/S tra espansione di memoria e hard disk esterni nelle spiegazioni ufficiali di Microsoft -