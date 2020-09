Wanda Nara, selfie dal basso e uno sguardo che dice più di mille parole: «Mi infiammi!» (Di sabato 26 settembre 2020) Esplosiva e con quel suo accento argentino che fa girare la testa, stiamo parlando di Wanda Nara. Il suo account vanta 7milioni di followers e una collezione di foto e video ad alto contenuto erotico. Così sensuale e fuori dagli schemi che a lungo si è meritata il titolo di “regina della provocazione”, ultimamente il suo stile è cambiato anche se le foto da batticuore non mancano mai. Proprio il suo ultimo selfie, semplice e delicato, ha fatto sognare i followers. Leggi anche >> Fabrizia De Andrè Instagram, in punta di piedi leggiadra e delicata: «Bellezza al bagno!» Wanda Nara e i suoi mille volti Sono tante le versioni di Wanda Nara. Prima di tutto si è fatta conoscere come manager ... Leggi su urbanpost (Di sabato 26 settembre 2020) Esplosiva e con quel suo accento argentino che fa girare la testa, stiamo parlando di. Il suo account vanta 7milioni di followers e una collezione di foto e video ad alto contenuto erotico. Così sensuale e fuori dagli schemi che a lungo si è meritata il titolo di “regina della provocazione”, ultimamente il suo stile è cambiato anche se le foto da batticuore non mancano mai. Proprio il suo ultimo, semplice e delicato, ha fatto sognare i followers. Leggi anche >> Fabrizia De Andrè Instagram, in punta di piedi leggiadra e delicata: «Bellezza al bagno!»e i suoivolti Sono tante le versioni di. Prima di tutto si è fatta conoscere come manager ...

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara Wanda Nara lato A che esplode, tutto in primo piano. Sensuale – Foto Yeslife ANTONELLA ELIA/ “Il mio 2020 ricco di emozioni e cambiamenti” (Verissimo)

C’è anche Antonella Elia, tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo, in onda anche questo sabato dalle 16.04 su Canale 5. Di recente, Antonella Elia è tornata alla ribalta a seguito della sua ...

GF Vip, colpo di scena: svelato il primo concorrente eliminato ma…

La quinta edizione del Grande Fratello Vip ha debuttato il 14 settembre in prima serata su Canale5. Il reality show è condotto ancora una volta da Alfonso Signorini e gli opinionisti di quest’anno son ...

