Veronica Ursida e Giovanni game over | Lacrime amare fuori Uomini e Donne | L’annuncio

IsaeChia : ‘#UominieDonne’, #VeronicaUrsida in lacrime annuncia la rottura con #GiovanniLongobardi! (Video) - semplicissimaa : @_neroseppia Quelle due appena vedono una più contesa tirano fuori gli artigli. Vedi Veronica Ursida l'anno scorso.… -

Ultime Notizie dalla rete : Veronica Ursida

In una serie di stories pubblicate sul suo account ufficiale Instagram, Veronica Ursida, ha chiarito la situazione tra lei e Giovanni Longobardi. Usciti dagli studi di Cologno Monzese i due sembrano ...Una coppia nata negli studi di Uomini e Donne si è lasciata: l’addio annunciato in lacrime sui social network Uomini e Donne, una coppia nata nel programma si è lasciata in lacrime (Fonte: Facebook) U ...